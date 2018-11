Fatturazione elettronica: nuovo roadshow sul territorio di Confartigianato

MANZANO - 1,7 miliardi: tante saranno le fatture elettroniche emesse ogni anno in Italia, secondo le stime dell’Ufficio Studi di Confartigianato, e per ogni e-fattura emessa su un ente pubblico se ne conteranno 92 tra le imprese private. E’ questo lo scenario aperto dalla legge di bilancio 2018 che ha introdotto l’obbligo di fatturazione elettronica per aziende e professionisti a partire dal 1° gennaio 2019.

Per illustrare alle imprese il nuovo obbligo e le possibili soluzioni Confartigianato-Imprese Udine ha organizzato un nuovo roadshow sul territorio: un ciclo di 12 appuntamenti coordinati da un componente dell'ufficio fiscale nelle sedi dell’associazione sparse sul territorio provinciale. Per partecipare agli incontri, che si terranno dalle 18 alle 19, è richiesta l’iscrizione sul sito www.confartigianatoudine.com e la contestuale scelta di una delle date in calendario. Si inizia giovedì 15 novembre con un doppio appuntamento, a Manzano e San Daniele, per poi proseguire lunedì 19 novembre a Cividale e Tarcento, giovedì 22 novembre a Udine e Cervignano, lunedì 26 novembre a Gemona e Latisana, mercoledì 28 novembre a Tolmezzo, giovedì 29 a San Giorgio e Codroipo per finire il 3 dicembre con l’ultimo incontro in programma a Udine, nella sede dell’associazione in via del Pozzo.

Ricordiamo che la fattura elettronica sarà obbligatoria a partire dal 1 gennaio 2019 in tutti i rapporti tra imprese (B2B) e con i privati (B2C), orizzonte in vista del quale Confartigianato Udine si è attrezzata per offrire alle imprese tutto il supporto possibile con incontri sì, ma soprattutto con la formazione del proprio personale per supportare in maniera puntuale e professionale le aziende associate e una nuova piattaforma studiata appositamente per le Pmi, che vuol essere non solo uno strumento necessario a far fronte all’obbligo ma un’occasione per le imprese di toccare con mano i vantaggi della rivoluzione digitale.