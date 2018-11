Gli eventi in programma giovedì 15 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 15 ottobre, a Udine e provincia, eccoli.

Albrecht Durer

Giovedì 15 novembre, alle 17, a palazzo Torriani, per il ciclo «I momenti magici dell'arte», promosso dalla Delegazione Fai di Udine (Fondo Ambiente Italiano) in collaborazione con Confindustria Udine, Alma Maraghini Berni parlerà della figura misteriosa e affascinante di Albrecht Durer, pittore, incisore, matematico, trattatista, alchimista e molto altro, ma soprattutto protagonista e genio indiscusso del Rinascimento d'Oltralpe. Letture di Antonia Lenoci. Ingresso libero.

IdeaNatale

IdeaNatale compie 30 anni! Per festeggiarli, dal 15 al 18 novembre, si fa ancora più ricca di tante belle cose da mostrare, da dire, da fare, da ascoltare…e anche quest’anno regala ai suoi affezionatissimi e numerosissimi visitatori l’ingresso libero. Info, qui.

‘A 80 anni dalle leggi razziali del 1938’

Giovedì 15 novembre dalle 17.30, nella Sala Aiace del Comune di Udine, Piazza Lionello 1 si terrà la conferenza pubblica dal titolo: ‘A 80 anni dalle leggi razziali del 1938, a 40 anni dalla Legge 180 del 1978, un'altra storia: la psichiatria italiana tra fascismo e riforma democratica’. I dettagli, qui.

‘Quando ridi’

Il giornalista sportivo di Mediaset del Corriere della Sera Giorgio Terruzzi presenterà il suo ultimo romanzo ‘Quando ridi’, edito da Rizzoli, giovedì 15 novembre a Il Caffè dei Libri di Udine in via Poscolle, 65 a partire dalle 19. L’autore si fermerà poi per una cena conviviale in cui risponderà alle domande del pubblico. Info, qui.

LibrINsieme

Da giovedì 15 a domenica 18 novembre torna a Udine LibrINsieme: è la quarta edizione di un appuntamento letterario ideato nell’ambito di IdeaNatale, diventato vetrina editoriale di riferimento a Nordest per le novità di fine anno delle case editrici, delle librerie, degli autori e operatori italiani. Info, qui.

Carlo Gaberscek

Al Visionario tre appuntamenti – giovedì 15 e 29 novembre e il 13 dicembre alle 20.30 - alla scoperta del nostro territorio: Carlo Gaberscek, giornalista e studioso di cinema, accompagnerà nella visione di questi straordinari documenti audiovisivi raccolti, restaurati e digitalizzati dalla Cineteca del Friuli. Tutte e tre le serate saranno ad ingresso libero. Info www.visionario.movie.