Nicola: «Consapevole di rappresentare un club dalla storia centenaria»

UDINE – «Arrivo con la consapevolezza di rappresentare un club dalla storia centenaria e con l’obiettivo di fare un qualcosa di gratificante per i tifosi». Sono state queste le prime parole del nuovo tecnico bianconero Davide Nicola che è stato presentato alla Dacia Arena dal direttore generale Franco Collavino e dal responsabile dell’Area tecnica Daniele Pradè.

«Ci tengo a salutare Julio Velazquez – ha continuato Nicola - perché da allenatore so cosa sta provando in questo momento. Lo ringrazio perché credo, vedendo da fuori, che abbia provato di tutto da un punto di vista tecnico per cercare di ottenere il massimo dalla squadra ed è quello che proverò a fare anch’io». Alla domanda di fare una valutazione sul livello della squadra, il nuovo mister ha risposto così: «Devo iniziare ad allenare i giocatori, conoscerli nel dettaglio prima di poter dare delle indicazioni. È tanta la fame e la voglia di iniziare ad avere il contatto con loro. La mia intenzione è quella di dedicare il maggior tempo possibile ad ogni singolo componente della squadra».

Sulla preoccupante situazione di classifica, Nicola ha detto: «La società è stata molto pratica: l’obiettivo primario è quella di uscire dalle sabbie mobili della zona retrocessione. Io vado oltre e credo di dover consolidare un gruppo e creare i presupposti per strappare il 100% da tutti i giocatori, ottenendo il massimo dagli interpreti che scenderanno in campo».