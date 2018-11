Da venerdì calano le temperature e la prossima settimana ecco la neve

UDINE – Ci siamo. L’inverno, quello vero, sta per arrivare sul serio. Le previsioni meteo non lasciano molti dubbi: da venerdì, con il ritorno del sole su tutto il Friuli Venezia Giulia, inizierà un repentino calo delle temperature, con la colonnina di mercurio che in montagna scenderà sotto lo zero e in pianura lo supererà di poco. La causa di tutto questo è l’arrivo di correnti fresche di bora.

LA NEVE ATTESA PER MARTEDI' - E la prossima settimana, probabilmente martedì, potrebbe arrivare la prima neve sul fondovalle (ovviamente nelle località montane del Friuli Venezia Giulia). In pianura attesa la pioggia con il termometro che potrebbe sfiorare gli zero gradi.

ADDIO ESTATE DI SAN MARTINO - Dai tepori dell’estate di San Martino si passerà subito al gelo invernale, per buona pace di chi, in questi giorni, si è lamentato per le temperature troppo elevate.