Mortegliano, tre persone travolte mentre attraversano la strada

MORTEGLIANO – Si stavano dirigendo a scuola a prendere il nipotino. Una coppia di nonni e la loro figlia (madre del bambino) erano intenti ad attraversare la strada sulle strisce pedonali quando sono stati letteralmente travolti da un’auto. E’ successo mercoledì pomeriggio a Mortegliano, in via Cavour, in pieno centro. Alla guida della vettura un uomo di 64 anni di Talmassons.

Tutte e tre le persone investite sono finite in ospedale: si tratta di una coppia originaria di Merano di 56 e 48 anni, e di una donna di 34 anni. Sul posto due ambulanze del 118 e i carabinieri della stazione di Mortegliano, che ora dovranno chiarire la dinamica dell’accaduto e le responsabilità.

Le tre persone ferite sono stati portati all’Ospedale di Udine: le loro condizioni non sarebbero gravi, anche se la prognosi resta riservata, soprattutto per le due persone più 'anziane'.