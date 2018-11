Che tempo farà il 16 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Nei prossimi giorni sull'Italia e sull'Europa centrale dominerà l'anticiclone e favorirà l'afflusso di correnti nord-orientali secche e stabili, soprattutto nei bassi strati dell'atmosfera.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata del 16 novembre avremo cielo in prevalenza sereno con Bora sostenuta sulla costa e sulle zone orientali, possibili raffiche anche forti in serata. Sul Tarvisiano probabile ristagno di nubi basse. Inizierà a essere un po' più freddo, specie in serata, con zero termico a 1400 metri circa.