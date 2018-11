Compra una bici elettrica sul web e paga 500 euro: truffato

PASIAN DI PRATO – Ennesima truffa on line messa a segno in Friuli. Questa volta a finire nella rete di un sedicente venditore sul web è stato un 72enne di Pasian di Prato. L’uomo, fidandosi di un annuncio notato su uno dei tanti siti dedicati alla compra vendita di oggetti, ha versato la somma di 500 euro per l’acquisto di una bicicletta elettrica. Peccato, però, che il mezzo non sia mai stato spedito come invece era stato promesso.

L’anziano si è quindi rivolto ai carabinieri della stazione di Martignacco sporgendo denuncia. Al termine delle indagini è scattata la denuncia per truffa nei confronti di un 47enne pugliese, residente a Bari.