Magnano in Riviera: trovato un 40enne con diverse ferite al torace

MAGNANO IN RIVIERA - Lo hanno trovato, poco prima delle 16, nella sua abitazione a due passi dalla piscina di Magnano in Riviera.

IL FERITO - L’uomo, un 40enne, era cosciente e con delle ferite al torace. Dopo la richiesta di soccorso al numero unico di emergenza, 112, in via Cividina sono state inviate dalla Sala operativa regionale di emergenza sanitaria (Sores) di Palmanova un’automedica, partita dall’ospedale di Udine, e un’ambulanza in codice giallo. Nel frattempo anche il personale della piscina si è messo a disposizione della persona ferita.

I SOCCORSI - I sanitari che hanno soccorso il 40enne lo hanno trovato, come detto, con delle ferite al torace che - come si legge in una nota del Sores - «verosimilmente sono state autoinflitte con un vetro e apparentemente superficiali». Dopo una prima valutazione sul posto, il paziente è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine.