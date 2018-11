Gli eventi in programma sabato 17 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 17 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

1984

Lo spettacolo, nuova co-produzione Css Teatro stabile di innovazione del Fvg ed Emilia Romagna Teatro Fondazione debutta, per la Stagione Teatro Contatto 37, venerdì 16 e sabato 17 novembre, alle 21 al Palamostre di Udine. Info, qui.

‘I Borghi più belli d’Italia’

Sabato 17 novembre, a partire dalle 10, davanti al Municipio, la consegna della Bandiera del Club da parte del presidente nazionale, Fiorello Primi. I dettagli, qui.

Quaranta anni di scienza

Fresco di consegna del sigillo della città di Udine da parte del sindaco Pietro Fontanini, sabato 17 novembre, alle 11, il professor Mauro Ferrari terrà una conferenza dal titolo ‘Storie di quaranta anni di scienza’ nell’aula magna dell’Istituto Malignani di Udine. L’opportunità di conoscere meglio il suo lavoro, ma anche di incontrarlo personalmente, è offerta a tutti, ma in particolare agli studenti del Liceo delle Scienze applicate dell’indirizzo Chimico, Materiali, Biotecnologie e di quello Elettronico, Elettrotecnica e Automazioni.

Il Barbiere di Siviglia

Prosegue la stagione del Teatro della Corte di Osoppo con un nuovo imperdibile e imprevedibile appuntamento. A guadagnarsi la scena sarà, sabato 17 novembre alle 20.45, uno spettacolo che unisce due grandi tradizioni italiane: la commedia dell’arte e l’opera lirica. Info, qui.

I migliori vini del Fvg

Avere la possibilità di degustare nello stesso luogo e nella stessa giornata tutti i migliori vini del Fvg. È l’opportunità offerta dall’Ais, l’Associazione italiana sommelier, sabato 17 novembre, dalle 11 alle 20, con ‘Mille ottimi motivi per esserci’. Info, qui.

Al Palmanova Outlet Village ’arriva’ il Natale

Sabato 17 novembre, giornata in cui al Palmanova Outlet Village si accenderanno le luminarie natalizie, incanterà adulti e bambini, tra romanticismo e fantasia, grazie al carillon vivente. Info, qui.

Udine. 150 anni di storia e celluloide

l primo teaser sarà girato sabato 17 novembre prossimo partendo dal cuore della città, piazza Libertà, con la sponsorizzazione di Mw.Fep SpA, Link Engineering. Info, qui.

IdeaNatale

IdeaNatale compie 30 anni! Per festeggiarli, dal 15 al 18 novembre, si fa ancora più ricca di tante belle cose da mostrare, da dire, da fare, da ascoltare…e anche quest’anno regala ai suoi affezionatissimi e numerosissimi visitatori l’ingresso libero. Info, qui.

Udine3D Forum

Tutto è pronto per l’ottava edizione di Udine3D Forum, la quattro giorni organizzata da Confartigianato-Imprese Udine in collaborazione con la Fondazione Friuli, la partnership di Segnoprogetto Srl e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in programma dal 15 al 18 novembre a Palazzo di Toppo Wassermann. I dettagli, qui.

LibrINsieme

Da giovedì 15 a domenica 18 novembre torna a Udine LibrINsieme: è la quarta edizione di un appuntamento letterario ideato nell’ambito di IdeaNatale, diventato vetrina editoriale di riferimento a Nordest per le novità di fine anno delle case editrici, delle librerie, degli autori e operatori italiani. Info, qui.

Florence creativity

La fiera si terrà al Padiglione 1 e 2 nei giorni 16, 17, 18 novembre, in contemporanea con IdeaNatale organizzata nei padiglioni a fianco. Info, qui.

Prostata

In Friuli Venezia Giulia, sono circa un migliaio gli uomini che ogni anno si ammalano di tumore prostatico, la neoplasia più frequente tra il sesso maschile. Di questo si parlerà il 17 novembre, dalle 10 in Sala Ajace, nel corso del convegno dedicato espressamente al tumore alla prostata. I dettagli, qui.

Antibiotici e Vaccini: la nostra difesa Numero 1

L’appuntamento, di respiro nazionale, è organizzato da SITA (Società Italiana di Terapia Antinfettiva) e dalla Clinica di Malattie Infettive dell’Azienda Sanitaria Universitaria Integrata di Udine e si svolgerà il 17 novembre 2018, dalle 10 alle 12.30, al Salone del Parlamento del Castello. Info, qui.

Solitudine in vecchiaia e demenza

Un tema, quello della solitudine in età avanzata, che sarà al centro di un evento organizzato dall’Associazione Demaison onlus per sabato 17 novembre a Udine, nell’ambito del progetto ‘Solitudini e no - Insieme per il benessere sociale ed emozionale 2018-20’ curato da Artess-Ifotes, in collaborazione con il Comune di Udine - progetto O.M.S. Città Sane. I dettagli, qui.