Gli eventi in programma domenica 18 novembre

UDINE - Abbiamo selezionato alcuni eventi in programma il 18 novembre, a Udine e provincia, eccoli.

IdeaNatale

IdeaNatale compie 30 anni! Per festeggiarli, dal 15 al 18 novembre, si fa ancora più ricca di tante belle cose da mostrare, da dire, da fare, da ascoltare…e anche quest’anno regala ai suoi affezionatissimi e numerosissimi visitatori l’ingresso libero. Info, qui.

Udine3D Forum

Tutto è pronto per l’ottava edizione di Udine3D Forum, la quattro giorni organizzata da Confartigianato-Imprese Udine in collaborazione con la Fondazione Friuli, la partnership di Segnoprogetto Srl e con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in programma dal 15 al 18 novembre a Palazzo di Toppo Wassermann. I dettagli, qui.

LibrINsieme

Da giovedì 15 a domenica 18 novembre torna a Udine LibrINsieme: è la quarta edizione di un appuntamento letterario ideato nell’ambito di IdeaNatale, diventato vetrina editoriale di riferimento a Nordest per le novità di fine anno delle case editrici, delle librerie, degli autori e operatori italiani. Info, qui.

Florence creativity​​​​​​​

La fiera si terrà al Padiglione 1 e 2 nei giorni 16, 17, 18 novembre, in contemporanea con IdeaNatale organizzata nei padiglioni a fianco. Info, qui.