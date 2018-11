Se questo è amore: Lignano contro la violenza contro le donne

LIGNANO - Si apre con un romanzo incentrato su fatti di cronaca friulana la settimana dedicata dalla Città di Lignano Sabbiadoro alla riflessione sul tema della violenza sulle donne. Il romanzo irrompe in una realtà di cui si era persa memoria: dal 1971 al 1989 sono state uccise a Udine e dintorni 15 donne, femminicidi drammatici che invece di interrogare in profondità le nostre comunità, si sono risolti, spesso, in morbosi, sprezzanti pettegolezzi e in diffusi stereotipi del tipo ‘se la sono cercata’. Donne con storie difficili ma tutte accomunate da una profonda solitudine, senso di incomprensione e abbandono. Omicidi scomodi e per questo da dimenticare in grande fretta, se non fossero intervenute una scrittrice a raccontarli per la prima volta e, per una di queste donne – Marina Lepre, uccisa nel 1989 a Udine – la figlia che con caparbia e generosa volontà è alla ricerca della verità e del dovuto rispetto per la propria amata madre. La presenza dell’autrice Elena Commessatti e del giornalista Paolo Medeossi rendono particolarmente interessante questo appuntamento, in programma lunedì 19 novembre, alle 17.30, alla Biblioteca Comunale di Lignano.

MERCOLEDÌ 21 NOVEMBRE, alle 21, al Cinecity è prevista la proiezione del film ‘L'affido’ (Francia, 2017), regia di Xavier Legrand (con Léa Drucker, Denis Ménochet). Leone d’Argento, Premio Speciale per la regia alla 74^ Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE, sempre al Cinecity, alle 10.30, è in programma lo spettacolo ‘Piccola mia’ (ingresso riservato alle Scuole). Testo e drammaturgia di Maria Antonietta Centoducati. Con Maria Antonietta Centoducati e Gianni Binelli (attori) e Ovidio Bigi (pianoforte). In serata, alle 20.45, sempre al Cinecity, è in programma lo spettacolo ‘Luna di mele’, aperto a tutti e con ingresso libero.

SABATO 24 NOVEMBRE, dal piazzale del Municipio, alle 14.30, ci sarà ‘A passo di donna’: camminata lungo l’asse pedonale di Lignano Sabbiadoro, fino al Faro Rosso e termine a Terrazza a Mare, a cura dell’Associazione Nordic Walking di Lignano. Nello stesso giorno, a terrazza a Mare, alle 17, è prevista l’inaugurazione della mostra artistica ‘Volti di donna’, a cura dell’Associazione Lignano Arte.

INFO - 0431.409160 | cultura@lignano.org | www.lignano.org