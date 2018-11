Trovato con 5 kg di marijuana in auto: arrestato un albanese

TARVISIO - I carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tarvisio hanno controllato una vettura il cui conducente, un 28enne cittadino albanese, è stato trovato in possesso di 5,275 chilogrammi di sostanza stupefacente tipo ‘marijuana’, suddivisa in 5 buste sigillate e occultate all’interno di due valigie nel bagagliaio del veicolo.

La droga, la vettura e il telefono cellulare del 28enne sono stati posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato per l’ipotesi di reato di traffico e detenzione di sostanza stupefacente e accompagnato nel carcere di Udine, in via Spalato.