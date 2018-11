Scoperto a rubare: 47enne reagisce e minaccia i carabinieri

REMANZACCO – I carabinieri della stazione di Remanzacco sono intervenuti in un esercizio commerciale della zona dove hanno identificato un 47enne udinese che poco prima aveva rubato generi alimentari per un valore di 11 euro. L’uomo, vistosi scoperto, ha tentato di opporre resistenza ai militari dell’Arma, minacciandoli e prendendoli a malaparole. Per questo, oltre alla denuncia per furto aggravato, dovrà rispondere anche per i reati di minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

Nell’occasione i carabinieri hanno denunciato per furto aggravato anche una 51enne della provincia udinese, che aveva messo le mani su generi alimentari per un valore di 76 euro. La merce è stata restituita al legittimo proprietario.