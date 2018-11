Maltempo: Fedriga nominato commissario per l'emergenza in Fvg

UDINE - «A nome di tutto il Friuli Venezia Giulia e, in particolare, delle aree più colpite dai recenti eventi atmosferici, ringrazio il Governo e il capo dipartimento nazionale della Protezione civile, Angelo Borrelli, per avere ratificato la mia nomina a commissario per l'emergenza maltempo sul territorio regionale». Il governatore Massimiliano Fedriga accoglie così l'attesa investitura che, di fatto, consentirà alla Regione di avviare sul territorio tutte le opere necessarie potendo contare sugli stanziamenti nazionali, integrati da quelli a livello locale e dalle donazioni private, ma soprattutto su procedure snelle ed efficaci.

LA VICINANZA DEL GOVERNO - «Questa - commenta - è l'ennesima dimostrazione di quanto l'attuale Governo sia concretamente attento al Friuli Venezia Giulia in ogni settore, dalla sicurezza alle emergenze idrogeologiche e strutturali. Abbiamo più volte evidenziato - prosegue Fedriga - che la prima stima di danni alle infrastrutture pubbliche supera il mezzo miliardo di euro, mentre stanno procedendo le verifiche per quanto riguarda imprese e privati. Ora, con la collaborazione di tutti i soggetti preposti, dagli Enti locali alle Camere di commercio, dalla stessa Protezione civile a Fvg Strade e Anas solo per citarne alcuni, va completata quanto prima - sottolinea il neo commissario - la verifica capillare di danni e conseguenti esigenze di intervento e ripristino, in maniera tale da avviare in tutte le aree colpite quei lavori che dovranno garantire al Friuli Venezia Giulia un rapido ritorno alla normalità».

FVG SECONDA REGIONE PIU' COLPITA DAL MALTEMPO - «La Regione - afferma ancora il governatore - ha iniziato a fare la sua parte ad ogni livello, da quello economico a quello operativo, e ai primi 10 milioni di euro subito immessi nel circuito, presto integrati dagli 870 mila euro del Consiglio regionale, attraverso la prima legge di Stabilità di questa Giunta arriveranno altre importanti risorse. Tutto ciò - conclude Fedriga - andrà ovviamente a completare quanto auspichiamo giungerà da Roma, facendo seguito all'anticipo di 6,5 milioni di euro che, a tutti gli effetti, ha riconosciuto il Friuli Venezia Giulia quale seconda regione più colpita dal maltempo dopo il Veneto».