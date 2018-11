UDINE - Per sabato 17 novembre, l'Osmer Fvg prevede cielo in prevalenza sereno con Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa con qualche raffica forte specie dal pomeriggio.

Sul Tarvisiano al mattino sarà probabile la permanenza di nubi basse e forse anche un po' di nevischio, poi schiarite. Zero termico a 1.200 metri circa.