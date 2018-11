Sci, stagione al via il 7 dicembre. Crescono i prezzi degli skipass

UDINE - Condizioni nivometereologiche permettendo, la stagione dello sci nei poli del Friuli Venezia Giulia gestiti da PromoTurismoFvg (Forni di Sopra, Sauris, Ravascletto-Zoncolan, Tarvisio, Sella Nevea e Piancavallo) partirà venerdì 7 dicembre. Il costo dello skipass stagionale CARTAneve rimane immutato, sempre con uno sconto significativo se acquistato in prevendita, tra il 24 novembre e il 2 dicembre. Immutato (al 35% per cento) anche lo sconto famiglia. Lievi ritocchi all'insù, invece, per giornalieri e i plurigiornalieri, i cui prezzi erano rimasti inalterati dal 2012. Ma i baby under 8 e gli over 75"potranno continuare a sciare gratuitamente. Queste le principali determinazioni contenute nella delibera con cui la giunta regionale, su proposta dell'assessore al Turismo, Sergio Emidio Bini, ha approvato venerdì il calendario e le tariffe degli impianti di risalita e delle attrezzature, così come proposto dal direttore generale di PromoTurismo Fvg.

SKIPASS GIORNALIERO PASSA DA 35 a 37 EURO - «Siamo da sempre e abbiamo voluto rimanere i più convenienti tra le località dell'arco alpino di dimensioni e caratteristiche analoghe, per tutti i tipi di biglietti offerti - spiega Bini -, per cui abbiamo deciso di mantenere inalterati i prezzi degli stagionali e di modificare in modo assai contenuto, tra 0,5 e due euro, il costo dei giornalieri e, in proporzione, quello dei plurigiornalieri e della formula sci@ore. Contestualmente, nell'assicurare la continuità delle diverse offerte promozionali, abbiamo dato vita ad una semplificazione tariffaria, in linea con le richieste di operatori e clienti, togliendo le tariffe troppo settoriali, di poco interesse, e riducendo proposte e combinazioni che sono risultate di difficile applicazione. Infine abbiamo avviato un progressivo allineamento tariffario con Sappada, i cui impianti non ricadono nella gestione diretta di PromoTurismoFvg». Alcune esempi. Lo stagionale adulti rimane a 500 euro, ma può essere acquistato a 425 in prevendita. Il giornaliero passa da 35 a 37 euro per gli adulti, da 26 a 28 per i junior. Introdotto il costo di 50 euro per i bambini tra i 9 e i 10 anni (la scorsa stagione era gratuito), restano free le tessere per over 75 e baby. Ritocchi all’insù anche per i plurigiornalieri, il cui prezzo sale tra i 2 e i 9 euro a seconda delle giornate consecutive passate sugli sci (da 2 a 10 giorni). Prezzi che si riducono sensibilmente in bassa stagione, fino al 21 dicembre e dal 18 marzo al termine della stagione, prevista in linea di massima domenica 31 marzo, salvo che a Sella Nevea, dove si conta di proseguire oltre Pasqua per chiudere al 25 aprile.

NOVITA' PER LE SCUOLE - Tra le novità, «nell'ottica di continuare a favorire il turismo scolastico, e sempre in una logica di semplificazione», figura anche la decisione di uniformare a 10 euro al giorno la tariffa scuola, prima differenziata per periodo e per provenienza (regione e extraregione). «E naturalmente - aggiunge l'assessore - manteniamo gli sconti su alcune tipologie di biglietti per i tesserati Fisi, ritenendo fondamentale il ruolo svolto dalla Federazione degli sport invernali per l'avviamento allo sci». Con l'intento di favorire i gruppi e l'utilizzo di impianti e strutture ricettive in gennaio, periodo solitamente poco richiesto, sono stati inoltre confermati dei pacchetti promozionali, mentre ai singoli operatori professionali verranno applicati bonus e agevolazioni differenziati per volumi di vendita, mercato di origine e polo di destinazione. Inoltre, sempre nell'intento di rendere più agevole la fruizione degli impianti, per il 90% dei biglietti è stato eliminato il supporto Keycard, con l'effetto di evitare ai clienti il versamento e ritiro di una cauzione di 5 euro. Infine lo sci nordico. Negli anelli direttamente gestiti da PromoTurismo Fvg i prezzi non cambiano, con il giornaliero a 6 euro e lo stagionale adulti a 85.