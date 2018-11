CAMPOFORMIDO – E’ stato fermato dai carabinieri per un normale controllo, ma dall’auto sono spuntati un coltello e un ‘forchettone da cucina’. Per questo i carabinieri hanno fatto scattare una denuncia per porto abusivo di oggetti atti a offendere nei confronti di un 52enne residente in zona.

Il controllo è stato effettuato nei giorni scorsi dai carabinieri della stazione di Campoformido. Il materiale rinvenuto, nascosti all’interno della vettura, è stato sequestrato.