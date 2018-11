Autostrada chiusa tra il nodo di Palmanova e lo svincolo di Latisana

PALMANOVA - Con la stagione invernale alle porte e il previsto peggioramento delle condizioni atmosferiche, ghiaccio al suolo e nebbia, è importante, per garantire una maggiore sicurezza della circolazione dei mezzi, ridipingere, e quindi rendere più visibile, la segnaletica orizzontale all’interno del tratto accantierato per la terza corsia. Un lavoro che periodicamente la Concessionaria svolge, ma che si rivela determinante in questa fase dell’anno prima dello spargimento del sale.

Il cantiere interesserà la tratta tra l’interconnessione della A4/A23 (nodo di Palmanova) e lo svincolo di Latisana in entrambe le direzioni e si svolgerà durante la notte tra sabato e domenica nelle ore in cui sull’intera rete, notoriamente, c’è un drastico calo del traffico dei veicoli. Nell’occasione rimarranno chiuse le entrate di Latisana (direzione Trieste/Udine), San Giorgio di Nogaro (entrambe le direzioni), Palmanova, (solo in direzione Venezia mentre resterà aperta in direzione Udine).

Gli operatori saranno impegnati per circa nove ore. In una prima fase una macchina spazzolatrice eliminerà tutti i detriti (ghiaia, sassi e sporcizia) sulla sede stradale, quindi si interverrà per coprire le vecchie segnaletiche e ridipingere i nuovi tracciati di colore giallo che indicano – lo ricordiamo - a tutti gli utenti dell’autostrada il transito lungo la tratta interessata dai lavori per la terza corsia. Per consentire la piena operatività del personale e la predisposizione del cantiere dalle ore 21 di sabato e fino al termine delle attività verranno chiuse alla circolazione dei veicoli le aree di servizio 'Gonars Nord' e 'Gonars Sud'.