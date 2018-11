Aperta la mostra di mosaici realizzati da giovani artisti autistici

PORDENONE - «Una mostra da non perdere, che lascia davvero senza parole». Dal presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin viene l'invito a visitare la mostra 'MOSAICAmente 12 - Omaggio a Gustav Klimt', inaugurata a Pordenone a palazzo Montereale Mantica, sede della Camera di Commercio, che espone, per iniziativa della Fondazione Autismo onlus, i mosaici realizzati nelle 'Officine dell'Arte', ovvero il Centro lavorativo regionale per persone con autismo, ormai adulte, che ha sede nel capoluogo della Destra Tagliamento.

La mostra resterà aperta fino al 21 novembre. L'attenzione del Consiglio regionale per l'autismo e per le iniziative che pongono al centro i bisogni delle persone che vivono questa condizione è stata ribadita anche in questa occasione: la mostra dedicata alla reinterpretazione in mosaico dei capolavori del pittore austriaco Gustav Klimt, eminente esponente della secessione viennese, e della cui morte quest'anno ricorre il centenario, è - per il presidente Zanin - il frutto di un percorso progettuale solidaristico che ha come obiettivo far crescere le capacità espressive di queste persone.

«Questi giovani attraverso i laboratori artistici - ha detto Zanin - hanno realizzato creazioni straordinarie ripensando a modo loro le opere dell'artista viennese, mostrando non solo la grande abilità di cui sono capaci nell'uso dei materiali, realizzando mosaici che sono essi stessi opera d'arte, ma anche facendo emergere la loro profonda sensibilità artistica e spirituale. Dunque - per Zanin - formidabile è la valenza di questo progetto non solo per la perfezione esecutiva che le opere rivelano, ma anche per aver dato agli autori l'opportunità di esprimere con molta intensità attraverso il linguaggio artistico quanto forse risulta loro difficile o impossibile con le parole».