Con 20 grammi di eroina in Borgo Stazione: nei guai 3 giovani

UDINE – Proseguono i controlli antidroga da parte delle forze dell’ordine nei pressi della stazione ferroviaria di Udine. Nei giorni scorsi a essere fermati sono stati un 28enne albanese, una 19enne friulana e un minorenne, tutti residenti in città, che sono stati trovati con 20 grammi di eroina.

SONO SCATTATE LE MANETTE - Un controllo non a caso quello effettuato dai carabinieri dell’Aliquota operativa della Compagnia di Udine, visto che avevano già adocchiati il gruppetto qualche giorno prima. I due maggiorenni sono stati arrestati per l’ipotesi di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in concorso e portati nel carcere di Udine lui, quello di Trieste lei. Il minore, 16 anni, dopo essere stato segnalato alla Procura dei minori di Trieste, è stato riaffidato ai suoi genitori.

DROGA NASCOSTA NEL REGGISENO - La 19enne aveva nascosto la droga nel reggiseno, ma questo non è bastato per evitare che durante la perquisizione dei militari dell’Arma fosse trovata.