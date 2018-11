Palmanova ammessa tra 'I Borghi più belli d’Italia'

PALMANOVA - La Città Fortezza di Palmanova, Patrimonio mondiale Unescodal luglio 2017, entra nel Club dei Borghi più belli d’Italia. Sabato, in Municipio, è avvenuta la consegna ufficiale della Bandiera. Presente Livio Scattolini, vicepresidente nazionale del Club: «Siamo felici e orgogliosi dell’ingresso di Palmanova. Il nostro compito è quello di far emergere piccole realtà che hanno un patrimonio storico, artistico e umano enorme. Abbiamo il dovere di valorizzarlo, facendolo conoscere ciò che i nostri antentati ci hanno lasciato». Con Palmanova diventano così dodici i siti regionali ammessi: Clauiano, Cordovado, Fagagna, Gradisca d’Isonzo, Poffabro, Polcenigo, Sappada, Sesto al Reghena, Toppo, Valvasone, Venzone e, per l’appunto, la città stellata.

I COMMENTI - «La Fortezza è un bene da valorizzare e promuovere. L’ingresso nel Club ci offre un’ulteriore grande vetrina nazionale e internazionale. Il nostro impegno è quello di rendere Palmanova una meta di attrazione turistica riconosciuta a livello globale. Per renderla tale dobbiamo solo farla conoscere e organizzare un’offerta turistica di qualità. Il patrimonio storico è di valore assoluto ed è internazionalmente riconosciuto. Sta a tutti, compresa questa amministrazione, impegnarsi per valorizzarlo al meglio» commenta il sindaco di Palmanova Francesco Martines. Markus Maurmair, sindaco di Valvasone Arzene e coordinatore dei Borghi regionali: «Esprimiamo grande soddisfazione per la scelta che ci permette di arricchire il club con un comune dalla grandi capacità turistiche. Con questo ingresso acquisiremo anche le grandi competenze e l’esperienza dimostrata da un’amministrazione che si è distinta per le tante attività svolte». E aggiunge: «Vorremmo lanciare una sfida per il futuro, cercando di riunire, sotto la bandiera dei «Borghi più belli d’Italia», anche altri due siti Unesco, come Cividale e Aquileia. Tutti assieme e con la partnership della Regione Fvg, che da oltre 10 anni ci supporta, possiamo lavorare profiquamente allo sviluppo di queste realtà».

GLI OBIETTIVI DEL CLUB - Come la stessa Carta di Qualità recita, essere tra i Borghi più belli d’Italia significa offrire un patrimonio che si faccia apprezzare per la qualità urbanistica e architettonica, oltre a dimostrare, attraverso fatti concreti, una volontà di valorizzazione, sviluppo, promozione e animazione del proprio patrimonio. Nel marzo del 2001 nasce il Club de I Borghi più belli d’Italia su impulso della Consulta del Turismo dell’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (Anci). Questa iniziativa sorge dall’esigenza di valorizzare il grande patrimonio di storia, arte, cultura, ambiente e tradizioni presente nei piccoli centri italiani. «Il Club si prefigge di garantire, attraverso la tutela, il recupero e la valorizzazione, il mantenimento di un patrimonio di monumenti e di memorie che altrimenti andrebbe irrimediabilmente perduto, facendo ritrovare quelle atmosfere, quegli odori e quei sapori che fanno diventare la tipicità un modello di vita che vale la pena di gustare con tutti i sensi».

Il Club nasce con l’obiettivo di valorizzare i centri storici e gli antichi borghi, con lo scopo di proteggere, promuovere e sviluppare i Comuni riconosciuti come 'I Borghi più belli d’Italia', di riunire e collegare in un circuito turistico di qualità questi centri, di costruire un luogo di confronto, di scambio di esperienze e di ricerca che sia anche un laboratorio di idee, finalizzato alla protezione, alla valorizzazione, allo sviluppo economico e sociale dei più belli tra gli antichi borghi del nostro paese.