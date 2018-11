Ragazza 20enne lotta tra la vita e la morte a causa di un'overdose

PASIAN DI PRATO – La piaga delle droga è sempre più presente anche nei giovani che vivono in Friuli Venezia Giulia. Dopo il caso della 16enne morta nei bagni della stazione di Udine per un’overdose, ora un’altra giovanissima lotta tra la vita e la morte a causa di un abuso di sostanze stupefacenti. Si tratta di una ventenne residente nel Goriziano, che si è sentita male nella notte tra sabato e domenica mentre si trovava a casa di un amico, a Pasian di Prato.

SI TROVA IN OSPEDALE, A UDINE - La giovane è stata soccorsa dal personale del 118 e ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Udine. Anche per lei si tratterebbe di un’overdose. Sul caso stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Udine che, per ora, mantengono il massimo riserbo sulla vicenda.