Maltempo: lunedì riapre ai mezzi pesanti la sr 355. Terminato il guado

COMEGLIANS - Da lunedì sarà riaperta anche ai mezzi pesanti la viabilità sulla Sr 355 della Val Degano, bloccata dal crollo del ponte di Comeglians, avvenuto alla fine di ottobre a causa del maltempo. Grazie alla collaborazione tra Regione, Protezione civile regionale e Fvg Strade, lungo la strada che collega l'abitato di Comeglians a Sappada è stato realizzato a tempo di record un guado del torrente Degano che consente la riapertura della strada, in attesa della posa del ponte provvisorio. A confermare la riapertura della viabilità è stato il vicegovernatore della Regione con delega alla Protezione civile, Riccardo Riccardi, che in mattinata ha effettuato assieme all'assessore alle Infrastrutture e trasporti, Graziano Pizzimenti, un sopralluogo al cantiere di Comeglians, dove i lavori proseguono senza sosta.

Riccardi ha spiegato che «grazie all'impegno, alla competenza e alla determinazione delle persone che operano sul campo per porre rimedio ai danni del maltempo, da domani automobili e mezzi pesanti potranno transitare nuovamente dal tratto di strada che era stato chiuso. Inoltre, in parallelo proseguono i lavori per il ripristino del ponte distrutto nella notte tra il 29 e 30 ottobre». Per il vicegovernatore «ancora una volta il Friuli Venezia Giulia ha dato prova che gli bastano poche settimane, seppur di duro lavoro, per rimettersi in piedi. La Protezione civile, il sistema organizzativo messo in piedi di concerto con la Giunta e le singole competenze e l'insostituibile impegno di volontari, delle Forze dell'Ordine e di tutti coloro che si sono adoperati dalle prime ore dell'emergenza sono la dimostrazione che la nostra regione sa reagire alle difficoltà in maniera rapida e decisa. Un risultato ottenuto grazie alla caparbietà di una popolazione che, anche nei momenti più critici, si rimbocca le maniche, lavora e va avanti». Il passaggio veicolare nell'area interessata dai lavori sarà a senso unico alternato, regolato da un semaforo, ed eviterà il ricorso al vecchio ponte in metallo situato a Nord di Comeglians, aperto in via provvisoria dai primi giorni di novembre al solo traffico leggero.

Come ha evidenziato l'assessore Pizzimenti «grazie a un'operazione attuata in tempi molto ridotti viene data una risposta concreta sia alle esigenze della popolazione, sia a quelle delle imprese che si trovano a monte del vecchio ponte, le quali dal momento del crollo erano gravemente penalizzate, perché costrette utilizzare il collegamento con Sappada e il passo della Mauria». Pizzimenti ha, inoltre, confermato che «entro Natale sarà aperto il ponte provvisorio, al momento in fase di realizzazione grazie ai piloni del precedente manufatto. Una volta completo anche quell'intervento, daremo il via alla costruzione del nuovo ponte, del valore di circa due milioni, che risolverà definitivamente la situazione».