UDINE - L'Osmer Fvg, per lunedì 19 novembre, prevede cielo da nuvoloso a coperto; sul Tarvisiano e verso il Cadore e Comelico possibile nevischio o deboli nevicate.

Soffierà Bora moderata in pianura, sostenuta sulla costa, in intensificazione dalla sera. Le temperature saranno abbondantemente sotto lo zero anche in pianura.