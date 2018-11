Aggredito alle spalle in via Cividale, gli sfilano il Rolex dal polso

UDINE – Aggredito alle spalle in via Cividale. E’ successo domenica mattina a un 74enne udinese, che dopo essere stato strattonato e spinto a terra, è stato derubato dell’orologio Rolex che indossava. Il fatto è accaduto attorno a mezzogiorno.

Da quanto riferito dalle forze dell’ordine, l’uomo stava camminando sul marciapiede quando è stato raggiunto alle spalle da una donna che l’ha fatto cadere a terra, sfilandogli l’orologio prima di dileguarsi.

Soccorso dal personale del 118, l’anziano è stato portato in ambulanza in pronto soccorso per accertamenti.