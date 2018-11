Che tempo farà il 20 novembre? Ve lo dice l'Osmer Fvg

FVG - Una massa d'aria fredda in quota, spostandosi dalla Russia verso la Francia, determinerà da lunedì un richiamo di aria umida da sud-ovest verso la regione mentre al suolo si intensificheranno le correnti di Bora. Martedì passerà un fronte.

Secondo le previsioni dell'Osmer Fvg, nella giornata deò 20 novembre avremo cielo coperto con precipitazioni diffuse al mattino, in genere moderate, forse localmente più abbondanti verso est. Nevicate inizialmente oltre i 300 metri, in successivo rialzo. Soffierà Bora sostenuta in pianura, forte o molto forte sulla costa con raffiche al mattino sui 120 km orari. Dal pomeriggio attenuazione dei fenomeni e del vento.