Udine: aprono le prescrizioni ai corsi di nuoto comunali

UDINE - Anche quest’anno l’amministrazione comunale propone una nuova sessione dei corsi di nuoto per bambini e ragazzi. Le lezioni, che saranno riservate ai minori tra i 5 e i 13 anni, inizieranno il prossimo gennaio nella piscina del Palamostre, in via Ampezzo, e nell'impianto natatorio di via Pradamano. Per chi rientra nelle fasce di sconto, la disponibilità di una certificazione Isee valida. Per partecipare ai corsi occorre infatti pre-iscriversi (dalle 9 del 3 dicembre alle 12 del 4 dicembre) on line all'indirizzo www.comune.udine.gov.it utilizzando l'apposito modulo e inserendo i dati richiesti, tra cui codice fiscale e dati anagrafici del genitore e del minore.

Info e orari, sono disponibili su www.comune.udine.gov.it