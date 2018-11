Grave incidente domestico a Magnano in Riviera: 70enne precipita da tre metri di altezza

MAGNANO IN RIVIERA - Grave incidente domestico nella mattinata del 19 novembre a Magnano in Riviera. Attorno alle 11.20, in un’abitazione che si trova in via Roma, al civico 70, un uomo è caduto da una scala, in giardino, facendo un volo di 3 metri.

IL FERITO - Il 70enne ha riportato un grave trauma cranico e, a seguito della caduta, ha perso conoscenza. Dalla centrale Sores di Palmanova sono state inviate sul posto un’automedica e un’ambulanza, partite dall’ospedale di Udine, in codice rosso. I sanitari, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo in fase di respirazione agonica e dopo una prima valutazione sul luogo dell'incidente lo hanno trasportato, in codice rosso, con un trauma cranico di livello 2, al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine.