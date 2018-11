Un parcheggio sul terrapieno di piazza Libertà: la provocazione di Deganutti

UDINE – Ci scherza sopra, ma non troppo, dando una visione provocatoria di quello che potrebbe diventare uno dei luoghi simbolo della città. Lui è Fausto Deganutti, direttore dell’Accademia delle Belle Arti di Udine con un passato da politico, che sul suo profilo Facebook ha pubblicato una piazza Libertà invasa dalle auto. Si tratta di una foto dall’alto nella quale il terrapieno è stato trasformato con due rampe di accesso per fare posto alle automobili. Un'area di sosta con tutti i crismi, per la cui realizzazione è stato necessario 'sacrificare' le statue di Florean e Venturin.

LA PROPOSTA DI DEGANUTTI - «Visti i problemi dei parcheggi selvaggi in centro città, come residente, insieme ad alcuni amici; abbiamo pensato a un progetto per permettere un maggior ingresso alle auto in zona storica. Quale miglior spazio da dedicare ai posteggi di Piazza Libertà?». Questo il contenuto del post, nel quale, provocatoriamente, chiede un parere alla cittadinanza di Udine.

NON C’E’ PIU’ SPAZIO PER FLOREAN E VENTURIN - «Due scivoli d'ingresso e uscita di fronte alla Loggia e il gioco è fatto – aggiunge Deganutti –. Naturalmente parcheggio gratuito, se in via Mercatovecchio si paga 1,50 euro l'ora, piazza Libertà essendo un pochino periferica dovrà costare meno. Les jeux sont faits. E Florean e Venturin? Via!!! quei due mostri, li possiamo mettere da qualche altra parte ed, essendo loro senza palle, ci stiamo pensando a un posto idoneo. Qualcosa in mente c'è, ci stiamo ragionando».

IL PROBLEMA DELLA SOSTA SELVAGGIA - Un tema, quello della riapertura del centro storico al traffico, che divide la cittadinanza, con i contrari che puntano il dito contro l’amministrazione Fontanini per aver dato il via alla sosta selvaggia anche in zone considerate pedonali (vedi piazza XX Settembre o piazzetta del Lionello). Per ora la sperimentazione di via Mercatovecchio proseguirà fino all'inizio del 2019, nell'attesa dei lavori di rifacimento della strada e della nuova riorganizzazione della Ztl in centro. Queste, almeno, le ultime notizie che giungono da palazzo D'Aronco.