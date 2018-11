Viadotto corroso a Pontebba: Fvg Strade pronta a intervenire

PONTEBBA - E' stato un post apparso sul gruppo 'Sei di Pontebba solo se...' a far tornare d'attualità, dopo la tragedia verificatosi quest'estate a Genova, il tema della sicurezza dei viadotti. Nell'immagine postata da Matteo Pezzano si vede chiaramente che una parte del viadotto della statale 13 Pontebbana, che si trova tra gli abitati di San Leopoldo e Pontebba, è stato 'consumato', probabilmente a causa del sale antighiaccio gettato nei mesi invernali.

Una criticità di cui il sindaco Ivan Buzzi era già informato, tanto da aver segnalato il problema, qualche mese fa, a Fvg Strade, società che è subentrata all'Anas nella gestione della statale 13. «Fvg Strade ha già provveduto ad attenzionare il viadotto di Pontebba, con un programma di interventi che sarebbe già stato realizzato. Ci sono doversi punti corrosi su questa infrastruttura probabilmente a causa delle quantità di sale gettato ogni inverno».

In attesa dei lavori di messa in sicurezza, sui piloni del ponte è stato posizionato una sostranza per impedire l'avanzamento della corrosione.