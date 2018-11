Si ustiona con l'acqua calda: 70enne grave in ospedale

TAVAGNACCO – Ha ustioni di primo e secondo grado su metà del corpo. Una 70enne di Feletto Umberto, da domenica sera, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale Bufalini di Cesena. La donna, ancora non si sa in che modo, è entrata in contatto con dell’acqua bollente. Si tratterebbe, comunque, di un incidente domestico.

E’ stata la stessa anziana, dopo l’accaduto, ad avvisare un famigliare dicendo che stava male. E’ quindi intervenuta un’ambulanza insieme ai Vigili del Fuoco. È successo attorno alle 21 di domenica 18 novembre. La donna prima è stata portata a Udine poi trasferita a Cesena.