Via Pieri: il Comune taglia 34 piante per rifare i marciapiedi

UDINE – L’amministrazione comunale di Udine abbatterà 34 alberi in via Pieri e nelle strade limitrofe. La decisione è stata annunciata lunedì dal vicesindaco Loris Michelini. «Ne pianteremo altrettanti se non di più in altre zone della città», ha assicurato.

Il problema delle radici di queste piante è evidente e si trascina da anni: trattandosi di pini marittini, le radici non si estondono in profondità ma in senso orizzontale, e i danni provocati ai marciapiedi e all’asfalto sono enormi. Ecco perché il Comune è intenzionato a rifare i passaggi pedonali eliminando gli alberi. «Non serve a nulla fresare e ricostruire attorno alle piante. Visto che parliamo di importi importanti, tra i 100 e i 200 mila euro – ha detto Michelini – vogliamo fare un intervento definitivo grazie alle risorse reperite con l’avanzo di bilancio: rifaremo i marciapiedi riposizionando delle piante solo dove la larghezza del passaggio pedonale ce lo consente. Altrimenti ci concentreremo su altre zone della città».

Complessivamente, come detto, gli alberi abbattuti saranno 34 tra via Pieri, via Chiusaforte, via Dante e via Martignacco.