Traffico intenso sulla A4: 11 km di coda verso Venezia

LATISANA - Viabilità messa a dura prova matredì mattina lungo l’autostrada A4 fra Portogruaro e San Stino di Livenza in direzione Venezia: sono undici, infatti, i chilometri di coda in quel tratto.

Gli incolonnamenti si sono formati in seguito a un tamponamento accaduto verso le 9 del mattino fra un autocarro e un autoarticolato (nessun ferito): i veicoli scorrono lungo la corsia di sorpasso. Sul posto sono presenti il personale di Autovie Venete, la Polizia Stradale e i soccorsi meccanici che porteranno via entrambi i mezzi coinvolti.

Attualmente non si registrano criticità per il traffico in altri punti della rete, ma si segnala vento forte e pioggia su tutta l’autostrada. Si ricorda che con il maltempo è opportuno abbassare i limiti di velocità che da 130 km/h devono scendere a 110 km/h.