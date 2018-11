Ancora controlli a Tolmezzo: 5 persone trovate in possesso di droga, due sono minori

TOLMEZZO - Prosegue l’azione della polizia locale dell’Uti della Carnia per il contrasto e la repressione del fenomeno di consumo e spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio.

TROVATI CON DELLA DROGA - Nella serata di domenica 18 novembre, in seguito a un’attività di controllo, il personale di polizia in servizio di pattuglia nella zona dell’autostazione di Tolmezzo ha rinvenuto circa 7 grammi di hashish. Nell’occasione è stato possibile individuare due ragazzi minorenni di nazionalità italiana con sostanze per uso personale al seguito, segnalati poi dalla polizia all’Autorità. Contemporaneamente è stato denunciato anche un venticinquenne, incensurato e di nazionalità pakistana, con l’accusa di spaccio di droga a minori. I minorenni sono stati affidati alle rispettive famiglie e per uno di loro è scattato il ritiro della patente di guida per il motociclo.

ANCORA CONTROLLI - Durante un’ulteriore attività di controllo nei pressi della zona fra piazza Mazzini e via Del Forame, luogo segnalato come di particolare degrado, sono stati fermati e perquisiti due maggiorenni in possesso di hashish e di un coltello. «Come avevamo stabilito, l’operazione con l’unità cinofila è stato solo un importante tassello della più ampia attività di contrasto allo spaccio di droga che abbiamo intensificato sul territorio, in particolare nelle zone sensibili. La stazione delle autocorriere e altri luoghi sono oggetto di verifiche crescenti», ha spiegato il presidente dell’Uti della Carnia e sindaco di Tolmezzo Francesco Brollo. Nei prossimi mesi continueranno le attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nel comprensorio carnico e particolare attenzione sarà riservata ai luoghi maggiormente sensibili.