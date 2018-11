La stufa elettrica innesca un incendio: a Palmanova un appartamento divorato dalle fiamme

PALMANOVA - Incendio in un appartamento di Palmanova nella mattinata del 20 novembre.

L’INTERVENTO - La chiamata che richiedeva l’intervento dei vigili del fuoco è arrivata attorno alle 10.15. Dalla sala operativa del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Udine sono stati inviati in via Pisani, al civico 12, diversi mezzi: un'autopompa-serbatoio e un'autobotte dal distaccamento di Cervignano del Friuli, un'autoscala è invece arrivata dalla sede centrale del capoluogo friulano.

L’INCENDIO - L’appartamento, che si trova al secondo di una palazzina a tre piani, è stato dichiarato inagibile a causa dei danni provocati dalle fiamme. Quando è scoppiato il rogo, nessuno era in casa. L’incendio, secondo una prima ricostruzione, è divampato nel soggiorno ed è stato causato, con molta probabilità, da una stufa con alimentazione elettrica. Il fuoco avrebbe raggiunto il divano, non molto distante, e successivamente le fiamme avrebbero raggiunto un armadio e vari arredi. Il calore che si è sviluppato ha danneggiato l'impianto elettrico e l'intonaco delle pareti e del soffitto, mentre il fumo si è diffuso in tutto l'alloggio e nel vano scale condominiale.

I VIGILI DEL FUOCO - I vigili del fuoco hanno quindi provveduto alle operazioni di spegnimento, allo smassamento del materiale coinvolto e alla verifica dell'eventuale presenza di monossido di carbonio nel vano scale e negli appartamenti del condominio.