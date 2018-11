A Malborghetto-Valbruna torna il calendario d’Avvento monumentale

MALBORGHETTO-VALBRUNA - Il primo dicembre si riaccende il calendario d’Avvento monumentale di Palazzo Veneziano. Le finestre del Palazzo, retroilluminate, raffigureranno immagini natalizie e della tradizione locale. Le immagini verranno svelate di giorno in giorno, come avviene con il tradizionale calendario dell’Avvento, estendendosi in questo caso fino al 31 dicembre.

FEIERÅBND vuol dire serate di festa, radunarsi attorno ai fuochi che in questo periodo dell’anno legato alle feste del solstizio d’inverno, tanta importanza hanno nell’arco alpino. In questo magico periodo verranno dunque organizzati eventi volti a valorizzare le tradizioni locali sia nei confronti della popolazione, sia dei turisti. «Siamo molto soddisfatti della proposta che siamo riusciti a creare per cittadini e turisti», afferma Alberto Busettini, Assessore alla Cultura. «Feieråbnd è un progetto realizzato dall’Amministrazione Comunale assieme a Pro Loco Il Tiglio e Circolo Culturale: un vero e proprio tuffo nell’atmosfera del Natale, dei suoi riti e delle sue tradizioni».

I LABORATORI PER FAMIGLIE proposti al Palazzo Veneziano tratteranno temi quali la creazione di: corone dell’avvento, biglietti d’auguri, oggetti natalizi e biscotti natalizi carinziani. L’offerta di laboratori si estende a Casa Oberrichter – Malborghetto – con la creazione di: maschere di San Nicolò e i Krampus, decorazioni di natale, spazzacamini porta fortuna e la Pechtra Baba. «I bimbi potranno usufruire di molti momenti di divertimento e svago, imparando comunque molte cose sulle feste dell’inverno. Inoltre potranno divertirsi a impastare e cucinare dolcetti natalizi; per gli adulti ci saranno dei veri laboratori tematici alla scoperta dei biscotti della tradizione natalizia, lavorando sotto la supervisione attenta di esperti locali e portando poi a casa un «caldo e dolce risultato»

FEIERÅBNDE IM ADVENT è anche cultura e conoscenza. Verranno proposti dunque racconti per bambini a lume di lanterna, conferenze sulle leggende della Valcanale e sulle sue tradizioni, letture animate per bambini e famiglie all’interno di un Igloo. Concerti di alto livello renderanno l’atmosfera ancora più magica. Si esibiranno: Saša Malek, pianoforte, sulla musica di L. van Beethoven e Franz Liszt; Paola Gregorič, arpa, sulla musica di B. Smetana e C. Debussy; B4Swing vocal quartet e Renato Strukelj quartet. Nella cornice del Palazzo Veneziano di Malborghetto verrà presentato inoltre il nuovo progetto del Comune di Malborghetto-Valbruna 'Puanina Winter, neve, magia e incanto', il nuovo parco transfrontaliero dedicato a scialpinismo e percorsi per ciaspole sull’Alpe di Ugovizza. Informazioni e prenotazioni presso l’Ufficio Turistico di Malborghetto – Valbruna.

