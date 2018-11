UDINE - Il Mercato Coperto di Coldiretti Udine amplia gli orari di apertura. Dal 23 novembre e in tutti i venerdì fino a fine anno, il punto fisso di vendita diretta targata Campagna Amica in viale Tricesimo sarà aperto anche il pomeriggio, con orario quindi dalle 8 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30. Nelle altre giornate l’orario sarà 8-14.

IN PROGRAMMA UNA SERIE DI DEGUSTAZIONI - Ad aprire il nuovo corso (che di venerdì e sabato ospiterà anche le arance della Calabria), il 23 e il 24 novembre, sarà una degustazione di olio extravergine di oliva, mentre dicembre inizierà, sabato 1, con 'Bagigi e birra'. Seguiranno gli eventi 'Le stelle di Natale' (venerdì 7), 'La settimana della montagna', con i prodotti della Carnia, l’aperitivo contadino ad alta quota e lo show cooking (da martedì 11 a sabato 15), di nuovi 'Bagigi e birra' assieme allo show cooking per i bambini (sabato 22) e l’apertura straordinaria di lunedì 24 con il brindisi natalizio assieme ai produttori. «Una conclusione d’anno pirotecnica per festeggiare i primi quattro mesi di attività di una struttura che, com’era nelle nostre intenzioni – commenta il presidente di Coldiretti Udine Gino Vendrame –, offre una nuova traiettoria di futuro alle imprese agricole multifunzionali e innovative e dona alla città di Udine un luogo dall’elevato valore anche sociale».

Vendrame, assieme alla 'squadra' di Coldiretti Campagna Amica, ha partecipato martedì 20 novembre allo show cooking con degustazione che ha visto presenti anche alcuni giornalisti. Protagonisti la chef Marinella Ferigo, presidente dell’Unione Cuochi Friuli Venezia Giulia, con un menù interamente dedicato alla pezzata rossa (con prodotto fornito da La Rossa Pezzata del Fvg s.c.a), e l’Agriturismo Tonutti di Adegliacco che ha offerto il suo vino.

550 MQ PER LA VENDITA DIRETTA - Il Mercato Coperto dedica 550 metri quadrati alla vendita diretta del meglio dell’agricoltura locale: gli agricoltori aderenti alla rete di Campagna Amica portano infatti prodotti freschi, di stagione e dall’origine garantita direttamente ai consumatori. L’obiettivo dell’iniziativa è dunque quello di fare da leva di ravvicinamento fra campagna e città, in un luogo di socialità intorno al 'cibo giusto'.

All’interno del Mercato Coperto, 24 postazioni, in parte anche con banco frigo, info point e area eventi, vengono organizzati eventi socio-culturali e mediatici, laboratori didattici e formativi, momenti di informazione, iniziative di intrattenimento, show cooking per la promozione delle tipicità locali, occasioni di incontro e dibattito con le istituzioni, la società civile e la comunità, con l’obiettivo di contribuire alla crescita dell’agricoltura, del turismo rurale e della rete delle aziende e degli agriturismi di Campagna Amica.