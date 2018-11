Tir si scontrano, c'è una perdita di formaldeide: chiusa l'autostrada fra San Giorgio e Latisana

FVG – Chiuso il tratto autostradale della A4 tra San Giorgio di Nogaro e Latisana (direzione Venezia) con uscita obbligatoria a San Giorgio di Nogaro. È in corso in questi minuti da parte dei vigili del fuoco il travaso della formaldeide, sostanza chimica altamente tossica contenuta in una delle due autocisterne, rimaste coinvolte nell’incidente che si è verificato attorno alle 12, in un altro identico serbatoio.

L’INCIDENTE - A seguito di un rallentamento dovuto al traffico intenso, nella mattinata del 20 novembre, un autotreno che trasportava cemento ha tamponato un'autocisterna, partita da Trieste e diretta a Torino, che lo precedeva e che trasportava un carico di formaldeide. La cabina del mezzo si è in parte infilata sotto la cisterna, l'autista è stato estratto da alcuni automobilisti. A seguito dell'impatto, la tubazione di scarico che si trova sulla parte inferiore della cisterna si è spostata di circa due metri. Al primo tentativo di rimozione della cabina incastrata si è verificata una modesta perdita di formaldeide. Si è quindi deciso di interrompere le operazioni e di procedere con il travaso del prodotto sui un'altra autocisterna che è giunta sul posto da Cona (Ve) dove ha sede la ditta Giolo che si occupa del trasporto.

AUTOSTRADA CHIUSA - L’operazione (della durata di circa due ore) viene effettuata nel massimo rispetto dei dettami della sicurezza e per questo motivo Autovie Venete, d’accordo con i vigili del fuoco (stanno intervenendo due mezzi del distaccamento di Cervignano del Friuli, un'autobotte del comando di Udine, un furgone del nucleo Nbcr - nucleare-batteriologico.chimico-radiologico - del comando friulano e tre mezzi del nucleo Nbcr di Triste, tutti coordinati dal vice comandante dei vigili del fuoco di Udine, Sergio Benedetti, presente sul posto), ha deciso di chiudere l’autostrada nel tratto tra San Giorgio di Nogaro e Latisana. I veicoli in uscita da San Giorgio e diretti verso Venezia devono proseguire per la viabilità ordinaria e rientrare a Latisana. Attualmente sulla A4 si registrano code da Latisana a Redipuglia.

INCIDENTE MORTALE - È terminata, invece, la coda sulla A23 (verso il bivio di interconnessione A4/A23, nodo di Palmanova) che si era formata a causa dell’incidente nel quale ha perso la vita il conducente di un furgone.