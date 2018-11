UDINE - Una casetta in cui ospitare associazioni che rappresentano tutti gli aspetti del sociale, in modo da sensibilizzare la popolazione sulle malattie genetiche e quelle dei bambini, sul triste fenomeno della violenza sulle donne, sul benessere degli animali, su ambiente e solidarietà. L’iniziativa, dal titolo 'Il Natale luminoso e solidale di Confcommercio', vedrà l’associazione protagonista in piazza del Lionello, angolo via Cavour, grazie al contributo della Camera di Commercio, il cui intervento finanziario servirà anche per l’evento clou delle proiezioni sulle facciate del palazzo comunale e in direzione di Casa Cavazzini.

LE ASSOCIAZIONI - Cinque le associazioni ospitate nella casetta del Natale di Confcommercio, progetto ideato dal gruppo Giovani. Si tratta del comitato di Udine della Croce Rossa Italiana, del comitato locale Fai, fondazione impegnata nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e paesaggistico, della Lifc Fvg, onlus che si occupa della qualità della vita e delle cure dei pazienti con fibrosi cistica, di ZampaSuZampa-une Man par Lor, associazione di Martignacco attiva nella difesa e nel recupero degli animali d’affezione, di Zero Tolerance, servizio rivolto alle donne che subiscono violenze, maltrattamento e stalking.

IL PROGRAMMA - Il 23 novembre, giorno dell’accensione delle proiezioni luminose in Piazzetta Lionello sulle note del Copernicoro, il coro del liceo scientifico Niccolò Copernico di Udine, si terrà l’inaugurazione della casetta delle onlus, partendo dalle 18 alle 20, con la raccolta fondi di Confcommercio a favore della Carnia e del Sappadino, zone colpite dalla recente alluvione. Il 24 (dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 20) e 25 (dalle 10 alle 12) sarà la volta di Zero Tolerance. Sabato 1 e domenica 2 dicembre ecco invece il gruppo Telethon di Confcommercio, mentre nel week-end successivo (8-9 dicembre) spazio alla Lifc Fvg, il 15-16 a ZampaSuZampa, il 22-23 alla Croce Rossa Italiana e il 29 alla delegazione Fai.

COLLABORAZIONE CON IL TEATRO - Dalle 10 alle 13 di tutti i mercoledì (28 novembre, 5-12-19 dicembre), la casetta del Natale di Confcommercio funzionerà anche come biglietteria del Giovanni da Udine, in una rinnovata occasione di collaborazione con il teatro.

IL NATALE LUMINOSO E SOLIDALE DI CONFCOMMERCIO

23 novembre (17-20) Raccolta di fondi per gli alluvionati della Carnia e del Sappadino

24 novembre (10-13, 16-20) - 25 novembre (10-12) Zero Tolerance​​​​​​​

1-2 dicembre (10-20) Gruppo Telethon Confcommercio​​​​​​​

8-9 dicembre (10-20) Lifc, Lega italiana fibrosi cistica Fvg​​​​​​​

15-16 dicembre (10-20) ZampaSuZampa-une Man par Lor

22-23 dicembre (10-20) Croce Rossa Italiana

29 dicembre (10-20) Delegazione Fai, Fondo Ambiente Italiano di Udine

28 novembre – 5,12,19 dicembre (10-13) Biglietteria Teatro Giovanni da Udine.