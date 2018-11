Oltre mezzo milione di euro per le imprese colpite dal maltempo

PORDENONE – Oltre mezzo milione di euro sotto forma di bando è stato messo a disposizione dalla giunta della Cciaa di Pn-Ud per sostenere le pmi di Pordenone e Udine colpite dagli eventi meteorologici di fine ottobre. A questa prima tranche di finanziamento, erogata per favorire condizioni di continuità e ripresa delle attività economiche danneggiate, ne farà seguito una seconda di 1 milione a inizio 2019. Beneficiarie sono le micro, piccole e medie imprese con sede nei comuni del Pordenonese e dell’Udinese individuati dalla Regione, Protezione Civile.

La domanda di accesso riguarda le spese sostenute per il ripristino strutturale e funzionale dell'immobile ove ha sede l'attività d'impresa, dei macchinari e delle attrezzature d'impresa danneggiati e, infine, dell’acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti rovinati o distrutti. L’importo ammesso non può essere inferiore ai 4 mila euro mentre il contributo massimo erogabile è pari a 20 mila euro. Le risorse saranno concesse entro 90 giorni dalla presentazione della domanda – previo procedimento valutativo – secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande fino ad esaurimento dei fondi disponibili per ciascun territorio. La domanda, esclusivamente via PEC, dovrà essere presentata dalle 9 del 01/12/2018 ed entro il 31/01/2019 acontributi.ud@pec.pnud.camcom.it per le imprese con sede destinataria dell’investimento nella ex provincia di Udine e acciaa@pn.legalmail.camcom.it per il Pordenonese.

La giunta ha anche valutato l'opportunità di un ulteriore stanziamento di 500 mila euro su fondi 2019, sempre sotto forma di bando, a favore delle imprese del settore agricolo, dopo che Marco De Munari, componente l’esecutivo camerale e il comitato direttivo della Coldiretti del FVG, aveva proposto l’ulteriore incremento perché, aveva detto, il regolamento de minimis inserito nel bando primario non avrebbe tecnicamente consentito alle imprese del comparto di avere accesso ai benefici per la parte di produzione. Il presidente Giovanni Da Pozzo, che ha ringraziato De Munari per aver tempestivamente informato la giunta, ha proposto pertanto a sua volta, trovando unanime consenso, di attivare le procedure per l’impostazione di un nuovo bando a favore del settore agricolo.