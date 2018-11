FlixBus: da Udine si moltiplicano i collegamenti nazionali e internazionali

UDINE – Sulla scia del successo riscosso in città negli ultimi mesi, FlixBus rafforza la sua presenza a Udine ampliando i collegamenti con le altre regioni italiane e l’estero. Alle connessioni con alcuni dei principali centri nazionali, come Milano e Venezia, e alcuni dei principali aeroporti del nord, si aggiungono ora quelle per nuove mete italiane e importanti città svizzere.

UDINE SEMPRE PIÙ CONNESSA - Oltre a potenziare i collegamenti con le mete già servite, quali Venezia (connessa fino a otto volte al giorno in solo un’ora e mezza), Verona e Milano (collegate fino a tre volte giorno) e gli aeroporti di Orio al Serio e Marco Polo (Venezia), FlixBus avvia connessioni dirette anche verso Roma e Firenze, offrendosi così come soluzione ideale anche per chi si sposta sulle lunghe distanze, per studio, lavoro o semplicemente piacere. Lo stesso vale per i collegamenti attivi verso svariate destinazioni in Puglia, tra cui Taranto e Altamura, e mete di grande richiamo turistico come Matera.

CROCEVIA PER LE ROTTE INTERNAZIONALI - Contestualmente all’ampliamento delle rotte nazionali, FlixBus incrementa anche le tratte verso l’estero: sono ora operative corse dirette per Berna, Lucerna, Friburgo, Thun e Interlaken, grazie a cui la Svizzera entra nel novero dei Paesi raggiungibili da Udine, e che si aggiungono alle connessioni esistenti verso numerose altre città europee, come Lubiana, Praga, Budapest, Vienna, Monaco e Bratislava. Tutte le corse partono dal terminal di Viale Europa Unita (presso la Stazione FS), sono prenotabili online, via app e in agenzia e sono operate in partnership con una rete di PMI dall’esperienza pluriennale che mettono a disposizione mezzi e autisti, mentre FlixBus cura la pianificazione di rete, il marketing, la comunicazione e il pricing. A bordo Wi-Fi, prese elettriche, sedili spaziosi e toilette.