Slow Food, cena di solidarietà a quattro mani per la montagna friulana

SPILIMBERGO - Una cena di beneficienza a quattro mani il cui ricavato andrà in aiuto ai produttori della montagna colpiti dal pesante maltempo delle scorse settimane. Slow food pordenonese e Carnia & Tarvisiano la organizzano per martedì 20 novembre, supportando l'iniziativa dei due cuochi Federico Mariutti, dell'Osteria Turlonia e Dario Martina, dell’Osteria da Afro. I due chef hanno voluto fortemente l'iniziativa per poter dare il loro contributo, insieme a tutti quelli che vorranno partecipare. «Nel nostro piccolo e con i nostri mezzi – spiegano i due chef - vogliamo dare un aiuto ai produttori che hanno subito le piogge alluvionali dei giorni scorsi. Vogliamo aiutare i produttori che con grande fatica e ancora più forte passione ci permettono di offrirvi ogni giorno i migliori prodotti della nostra terra». Nel menu ci saranno fagottini di radicchio tardivo e speck di Sauris con fonduta di frant, blecs al ragù di tacchino ruspante, risotto zucca e pitina, goulasch di pezzata rossa con polenta e torta alle mele antiche. Tutto sarà accompagnato da vini Fantinel. Per l'occasione ci sarà una lotteria di beneficienza con prodotti, dei presidi slow food e altri, offerti dai produttori. Il ricavato andrà sempre in beneficienza. La cena si terrà all'Osteria Da Afro a Spilimbergo, dove è possibile chiamare per info e prenotaziomi: 0427 2264.