Al Giovanni da Udine scatta il Black Friday

UDINE – Scatta la febbre da Black Friday al Teatro Nuovo Giovanni da Udine. Venerdì 23 novembre, infatti, si potranno acquistare i biglietti per una lista selezionata di titoli di prosa, musica e danza risparmiando fino al 30 per cento.

TEATRO - Com'è ormai diventata consuetudine per questa particolare promozione, ci saranno soltanto una manciata di ore disposizione – dalle 16.00 alle 19 - per recarsi alla biglietteria del teatro e aggiudicarsi i posti migliori in sala usufruendo di tariffe particolarmente vantaggiose. Per chi invece opterà per acquisti online – tramite il sito www.teatroudine.it e www.vivaticket.it - la finestra utile sarà un po’ più ampia, e precisamente dal primo minuto dopo la mezzanotte di venerdì 23 fino alle sette di sera.

PROSA - Per quanto riguarda la prosa, in vendita a prezzo speciale un contingente ristretto di biglietti per il leggendario Aggiungi un posto a tavola dell’inossidabile coppia Garinei & Giovannini con Gianluca Guidi nel ruolo di Don Silvestro (11-13 gennaio 2019, esclusa la recita del sabato pomeriggio); l’irresistibile Conte Tacchia (dal 7 al 9 febbraio) diretto e interpretato dal mattatore Enrico Montesano; la dolceamara Cena delle belve (dal 22 al 24 gennaio 2019); il Don Giovanni di Molière (dal 26 al 28 febbraio 2019) con la dissacrante regia di Valerio Binasco; Ragazzi di vita (12 e 13 marzo) diretto da Massimo Popolizio con Lino Guanciale, amatissimo anche per le sue interpretazioni in film e fiction di successo come La porta rossa; Il Costruttore Solness (dal 19 al 21 marzo) che segna il ritorno di un leone della scena come Umberto Orsini. Completano la serie Vangelo secondo Lorenzo (3 aprile) diretto da Leo Muscato con Alex Cendron, ispirato alla figura di Don Milani e alle sue parole anarchiche e rivoluzionarie, e gli intriganti Piccoli crimini coniugali (dal 16 al 18 aprile) con Anna Bonaiuto e Michele Placido.

MUSICA - Per quanto attiene alla musica invece, biglietti scontati per i posti ancora disponibili dei seguenti concerti: Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai (sabato 19 gennaio 2019) che si esibirà con Dorothea Röschmann, uno dei soprani più celebrati al mondo; Budapest Festival Orchestra (venerdì 15 febbraio), consacrata fra le dieci migliori del mondo; Les Musiciens du Louvre di Marc Minkowski (venerdì 22 febbraio 2019); European Union Youth Orchestra diretta da Vasily Petrenko (domenica 14 aprile); Belgian National Orchestra (martedì 7 maggio) con il pianista Bertrand Chamayou.

LIRICA - Biglietti a tariffa ridotta anche per due capolavori della lirica, Nabucco (sabato 2 febbraio), primo dei numerosi trionfi che segnarono la lunga carriera di Giuseppe Verdi, e la struggente Madama Butterfly che ha consacrato Giacomo Puccini nell’olimpo dei più amati compositori di tutti i tempi.

BALLETTO - Per il balletto, infine, si potrà usufruire di una tariffa scontata per il Ballet National de L’Opera di Bordeaux in scena domenica 17 febbraio con un trittico di particolare fascino comprendente B comme…, coreografia presentata in prima nazionale ispirata al vertiginoso vitalismo poetico del Concerto per clavicembalo BWV 1052 di Bach,il celebre Le chant du compagnon errant su coreografia di Maurice Béjart e musica di Gustav Mahler, e il travolgente Minus 16 del coreografo israeliano Ohad Naharin.

SCONTI - Gli sconti applicati andranno dal 10 al 30 per cento a seconda del tipo di spettacolo. Sono esclusi dalla promozione gli acquisti di biglietti per posti in terza galleria. Lo sconto Black Friday non è cumulabile con altre riduzioni applicate dal Teatro (es. G Teatrocard). La Biglietteria del Teatro venerdì 23 novembre sarà aperta dalle 16 alle 19. L’acquisto dei biglietti a tariffa speciale scontata è possibile anche online su www.teatroudine.it e www.vivaticket.it e nei punti vivaticket. Per info: tel. 0432 248418 e biglietteria@teatroudine.it.