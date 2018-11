Udine: due ventenni denunciati per furto aggravato

UDINE – Hanno rubato vestiti per un ammontare di oltre 300 euro, due ventenni sono stati denunciati.

FURTO AGGRAVATO - I carabinieri dell’aliquota operativa della compagnia di Udine hanno denunciato, in stato di libertà, per l’ipotesi di reato di furto aggravato, un 23enne e una 26enne, entrambi di etnia rom e residenti nel capoluogo friulano. A carico dei due ventenni sono stati trovati elementi di responsabilità relativi al furto di vari capi di abbigliamento, per un valore di 325 euro, in un esercizio commerciale del centro cittadino.