Auto a fuoco a Reana del Rojale, intervengono i Vigili del Fuoco

REANA DEL ROJALE - I Vigili del Fuoco di Udine sono intervenuti con una squadra nel pomeriggio di mercoledì 21 novembre, verso le 14, per l'incendio di un'autovettura in via Celio Nonino, a Reana del Rojale.

L'auto era posteggiata in un piazzale di fronte a una pasticceria quando, per cause in corso di accertamento, si è incendiata. La proprietaria del veicolo era entrata nel negozio quando si è accorta del fumo che fuoriusciva dal vano motore. Alcune persone hanno tentato di intervenire utilizzando degli estintori, ma le fiamme, una volta aperto il cofano, si sono sviluppare in maniera piuttosto cruenta.

I Vigili del Fuoco sono intervenuti con un'autopompa-serbatoio e per riuscire a domare le fiamme hanno utilizzato getti di acqua nebulizzata erogata mediante due naspi ad alta pressione. La vettura, una Mini del 2008, è andata completamente distrutta. Le operazioni si sono concluse dopo circa 2 ore.