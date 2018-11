Presentato il piano neve: 30 mezzi pronti a intervenire per una spesa di 130 mila euro

UDINE - E' stato presentato in municipio il piano neve per l'inverno 2018/19. Dal primo dicembre e fino al 30 aprile, 20 mezzi di due ditte specializzate saranno reperibili 7 giorni su 7, h 24, per intervenire, in caso di necessità, sui 380 chilometri di strade principali della città di Udine. In loro supporto ci saranno anche 8 uomini di tre cooperative con 4 mezzi, incaricati di occuparsi della pulizia degli accessi dei luoghi considerati 'sensibili', come scuole, uffici pubblici, chiese. Operativi anche 2 mezzi del Comune e 15 volontari della squadra comunale di Protezione Civile. Un piano piuttosto articolato, che costerà alle casse di palazzo D'Aronco 130 mila euro, cifra 'calibrata' su due copiose nevicate nel corso dell'inverno.

PIU' MEZZI A DISPOSIZIONE - A presentare il piano sono stati il sindaco Pietro Fontanini, il vicesindaco Loris Michelini, il consigliere comunale con delega alla Pc Andrea Cunta e il responsabile della manutenzione stradale del Comune Andrea Romanini. Com'è stato riferito, in caso di emergenza, sarà data priorità alle strade principali, effettuando prima un'operazione di salatura preventiva per evitare la formazione del ghiaccio e l'attecchimento della neve sulla carreggiata, poi la pulizia vera e propria con i vomeri. Il tempo di intervento dal momento della chiamata è stato calcolato in 29 minuti. «Ci sono più mezzi rispetto agli scorsi anni - ha spiegato Michelini - che sono in grado di partire tutti nello stesso momento, coprendo in contemporanea più zone della città». Tra le novità del piano, il fatto che saranno puliti anche gli accessi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. La città è stata suddivisa in 13 zone con 150 luoghi sensibili. Dove la macchina pubblica non riuscirà ad arrivare, il vicesindaco Michelini si augura possano arrivare i cittadini, con la pulizia diretta degli spazi fronte strada. A questo proposito la Pc mette a disposizione dei residenti delle quantità di sale nella sede comunale di Udine.

SI VUOLE EVITARE CHE LA CITTA' VADA IN TILT - «Ci siamo organizzati - ha detto il sindaco - per evitare che la città vada in tilt per una nevicata». In caso di necessità il numero da comporre è quello del Comando di Polizia locale, lo 0432 1272333.