A Udine una rassegna di cinema palestinese

UDINE – Giovedì 22 e giovedì 23 novembre il Visionario ospita per il terzo anno consecutivo la Rassegna di Cinema Palestinese: un’occasione per conoscere la Palestina ed avvicinarsi ad una cinematografia interessante, generalmente non molto presente sui nostri grandi schermi. Protagoniste di questa edizione le donne Palestinesi, che si stagliano come figure forti e intense, diventando simboli di resistenza e riferimenti fondamentali nei diversi contesti. Tutti i film in programma sono in versione originale con sottotitoli in italiano (ad esclusione di Broken Dreams, con sottotitoli solo in inglese). Biglietto unico 5 euro (ridotto 4 euro), valido per tutte le proiezioni della giornata. La Rassegna è curata dal Gruppo Ibriq per la Cultura e la Causa Palestinese ed è realizzata grazie alla collaborazione di Al Ard Doc Film Festival, Time for Africa, Salaam Ragazzi dell’Olivo Comitato di Trieste.

GIOVEDÌ 22 NOVEMBRE alle 19 i cortometraggi Bloody Basil (di Elia Ghorbiah, Palestina 2017, 15’) e Gaza By Her (di May Odeh e Riham Ghazali, Palestina 2017, 20’) e il merdiometraggio Broken Dreams (di Mohamed Harb, Palestina 2015-2016, 53’), storia della quattordicenne Madeleine che si afferma tra i pescatori di Gaza, prendendo coraggiosamente il posto del padre malato. Alle ore 20.30 3000 notti(di Mai Masri, Palestina/Francia/Giordania/Libano 2015, 103’), film vincitore di numerosi Festival internazionali, tra cui Taormina e Rotterdam.

VENERDÌ 23 NOVEMBRE alle 19 Villa Touma (di Suha Arraf, Palestina/Francia, 2014 85’). A Ramallah c’è una grande villa di proprietà di una famiglia cristiana altolocata. Ci vivono, quasi rinchiuse, tre sorelle nubili, che non accettano i fatti recenti che hanno drammaticamente segnato i fatti del territorio. Ospite in sala la regista Suha Arraf. Alle 21 Ghost Hunting (di Raed Andoni, Palestina/Francia/Svizzera/Qatar 2017, 94’), vincitore come Miglior Documentario al Festival Internazionale del Cinema di Berlino 2017.

