‘Non toccatemi Rossini’: Bagliani in Friuli con una commedia musicale

FRIULI – Massimo Bagliani - protagonista del teatro italiano dalla fine degli anni Settanta a oggi tra classici, commedie e teatro musicale - porterà nel circuito Ert ‘Non toccatemi Rossini’, commedia musicale da lui stesso scritta in occasione delle celebrazioni dei 150 anni dalla scomparsa del compositore.

SPETTACOLI - Lo spettacolo andrà in scena mercoledì 21 novembre alle 20.45 al Teatro Sociale di Gemona e giovedì 22 novembre alla stessa ora al TeatrOrsaria di Premariacco. Sui palchi regionali, diretti da Jeff Bloomy, saliranno anche Isabella Robotti, Alberto Bianchi Lanzoni e Andrea Bianchi. Non toccatemi Rossini ritornerà in Friuli Venezia Giulia anche in dicembre, giovedì 13 a San Daniele del Friuli e venerdì 14 a Grado.

TRAMA - Lo spettacolo è ambientato in un manicomio in cui uno dei pazienti si crede Rossini e ne conosce a menadito la vita, le opere e gli amori. Tre medici, per assecondarlo, ogni giorno recitano la stessa parte suonando, cantando e impersonando i soggetti che hanno segnato la vita del musicista: Don Basilio, il cuoco Monsieur Careme, Madame Olympe Pelissier e altri, dando vita così ad uno spettacolo ironico, spiritoso e divertente.

INFO - Maggiori informazioni al sito www.ertfvg.it, chiamando il Teatro Sociale di Gemona (0432 970520) e la Biblioteca Comunale di Premariacco (0432 729405).