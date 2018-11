‘Piombi Acoustic Live’ nel centro storico di Udine

UDINE - Il Natale si avvicina e ai Piombi di Udine arriva la miglior musica dal vivo e in acustico del triveneto. Si parte già venerdì 23 novembre con la magia del Rock'n'Roll dei 'Positiva', notissima band che da oltre 20 anni porta in tutta italia il verbo degli anni '50; Nella scaletta i classici intramontabili si fondono con riarrangiamenti di brani moderni e composizioni originali. Il venerdì successivo (30 novembre) è il turno dei bravissimi '4B Acoustic Trio' con versioni acustiche appositamente arrangiate di grandi classici del pop, del rock e del blues dagli anni '60 ai giorni nostri.

LA SERATA - Piombi Acoustic Live è il nuovo venerdì sera nella location più storica del centro di Udine, più che un luogo, una istituzione. All'interno delle antiche carceri del castello di Udine infatti c'è una delle prime locande e birrerie della città. Caratterizzata da antichissimi soffitti a volta in mattoni, diverse sale collegate con gli corridoi storici e un grande ingresso su via Manin, da cui scendere la grande scalinata che porta direttamente nel cuore dell'antica storia cittadina. Serate assolutamente in acustico, per unire il fascino della location alla magia del suono caldo e originale che le band proporranno ogni venerdì, a partire dalle dieci di sera. Il locale sarà aperto già dalle 19 per le cene, fra tradizionali birre tedesche, un menù variegato e un cocktail corner di qualità. I Piombi si trovano in Via Manin, 12 nel centro storico di Udine. Apertura 19 e ingresso libero. Il locale è dotato di WiFi gratuito. Per informazioni è attiva la infoline 0432.295830, la pagina Facebook ufficiale e l'email: prenotazioni@ipiombi.it.