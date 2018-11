La Staffetta Telethon fa il pieno di iscrizioni: 550 squadre al via

UDINE - Sold out per la Staffetta Telethon 24 per un'ora che, dalle 15 di sabato 1 dicembre alla stessa ora di domenica 2 dicembre, farà muovere il cuore di Udine a passo di corsa e di solidarietà. Si sono già chiuse, con diversi giorni di anticipo, le iscrizioni per l'edizione numero 20 della manifestazione, che ha raggiunto il tetto massimo di 550 squadre imposto per garantire a tutti di prendere parte all'evento benefico in sicurezza. Presenze record che fanno ben sperare il Comitato Udinese Steffette Telethon guidato da Marco de Eccher, e l'Asd Udine Sport e Solidarietà, di poter superare anche la cifra di 220 mila euro raccolta nell'edizione 2017 e interamente devoluta alla Fondazione Telethon. Come negli anni precedenti, la BNL, partner e tesoriere della Fondazione Telethon, sarà aperta al pubblico con la sede di via Mercatovecchio per raccogliere le donazioni nelle giornata di sabato 1 dalle 10 alle 22 e di domenica 2 dicembre dalle 10 alle 18.

TESTIMONIAL SOLIDALI - I gravi danni causati anche in Fvg dall'ondata di maltempo di fine ottobre, che ha messo tantissimi comuni, non hanno lasciato indifferenti gli organizzatori della Staffetta, che hanno scelto di 'investire' del ruolo di testimonial dell'edizione 2018 una rappresentanza dei sindaci dei territori più colpiti. Saranno loro i protagonisti della prima ora di Staffetta, per manifestare, in un ideale abbraccio, la vicinanza di tutto il Friuli, ma anche per lanciare un messaggio di speranza e ripartenza dopo le devastazioni subite. A dare ufficialmente il via sarà, come da tradizione, la Fanfara della Brigata Julia.

TRACCIATO - Il percorso messo a punto e testato da Stefano Scaini, sarà un'assoluta novità. L'anello, ricavato come sempre nel cuore di Udine, è stato 'allungato' a 1.700 metri, per consentire di accogliere un numero maggiore di team. E' previsto un giro ad anello di piazza Primo Maggio, che ospiterà anche il villaggio delle squadre. Lo star sarà fissato in piazza Libertà da dove si proseguirà lungo via Mercatovecchio, vicolo Portanuova, piazza Primo Maggio, via Manin, via Vittorio Veneto, piazza Duomo, via Stringher, via Savorgnana, via Cavour e ritorno al punto di partenza.

TELETHON IN ACQUA - Tra le tante iniziative collaterali, domenica 25 novembre torna la 'Staffetta di nuoto a squadre'. L'evento, abbinato alla 24 per un'ora, si svolgerà in contemporanea nella piscina Aquarius di Magnano in Riviera e negli impianti Atlantis di Gemona. Sarà possibile nuotare dalle 9 alle 15, in una staffetta a squadre, composta ognuna da 12 persone, con cambio ogni mezz'ora. La partecipazione e l'iscrizione sono gratuite: ogni partecipante o squadra donerà una somma a proprio piacimento, che sarà interamente devoluta a favore du Telethon. Le iscrizioni sono aperte fino al 23 novembre.